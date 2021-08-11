Захарова: на Западе нет "либерального флера", когда они подавляют протесты у себя дома

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила высказывания президента Литвы Гитанаса Науседы касательно действий правоохранителей во время акций протеста в России и в прибалтийской республике, указав на отсутствие "либерального флера" на Западе при подавлении протестов в своих странах, сообщает ТАСС.

Дипломат напомнила о высказывании главы Литвы, который 23 января 2021 года написал в Twitter: "Ситуация в России, где жестко подавляют акции протеста, напоминает эпоху советского диктатора Иосифа Сталина".

Однако, говоря о масштабной акции протеста в Литве 10 августа, Гитанас Науседа заметил, что демократия - это не анархия. "10 августа 2021 года. Полиция Литвы применила против протестующих у литовского парламента слезоточивый газ. Есть пострадавшие. "Демократия - не анархия, а свобода протестовать не является свободой применять насилие", - говорится в обращении президента Литвы Науседы", - привела Захарова слова литовского президента в своем Telegram-канале.

"Куда вдруг девается вся эта демократическая отдушка и либеральный флер у западных партнеров и их сателлитов, когда дело доходит до управления внутренней ситуацией и подавления протестов у себя дома?" - добавила Захарова, сопроводив пост хештегом "это другое".

Во вторник у здания Сейма (парламента) в Вильнюсе прошла акция протеста против ограничения прав непривитых от коронавируса граждан. Участники акции заблокировали выходы из парламента и не давали депутатам покинуть здание. Люди скандировали "Позор", "Нет диктатуре", "Фашисты". Литовские СМИ сообщили, что протестующие становились на колени перед полицейскими.

Полиция применила против протестующих слезоточивый газ. Для разгона демонстрантов был привлечен спецназ. Протестующие бросали в полицейских, которые оттесняли их от здания, камни и бутылки с водой. Сообщается о наличии пострадавших, однако их количество не уточняется. Очевидцы сообщили, в частности, о пострадавшей девушке, которую увезли на скорой.

Литовская полиция объявила о начале следствия по факту организации беспорядков, в которые переросла акция протеста. Глава полиции Ренатас Пожела заявил, что нарушители могут быть привлечены как к административной, так и к уголовной ответственности, сообщает Delfi.

В то же время сообщается, что протестующие передали советнику президента Литвы Ярославу Наркевичу резолюцию с подписями. Всего собрано 93 страницы по 40 подписей. В резолюции демонстранты призывают к немедленной отмене обязательного тестирования, вакцинирования, паспортов возможностей и других ограничений для непривитых и не переболевших коронавирусом людей, создавая всем равные условия для работы и доступа к частным, государственным услугам. Также протестующие требуют отменить экстремальную ситуацию из-за сезонного вирусного заболевания. В резолюции звучит и политическое требование - митингующие просят президента объявить досрочные выборы в Сейм, а правительство должно объявить президенту о своей отставке.

По словам организаторов протеста, будет ли это последнее мероприятие, зависит от реакции из офиса президента.-0-