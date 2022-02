16 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала крупнейшие СМИ США и Великобритании средствами массовой дезинформации. Такую характеристику им она дала в своем Telegram-канале.

"Просьба к средствам массовой дезинформации США и Британии Bloomberg, The New York Times, The Sun и т.д., огласите график наших "вторжений" на предстоящий год. Хотелось бы спланировать отпуск", - написала Мария Захарова.

Перечисленные западные СМИ уже неоднократно со ссылкой на американские разведданные называли точные даты якобы планируемого российского нападения на Украину. В частности, в последний раз газета The Sun утверждала, что это произойдет в час ночи 16 февраля.-0-