Захарова назвала политизированным решение лишить Минск чемпионата мира по хоккею

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решение Международной федерации хоккея (IIHF) о лишении Минска права провести чемпионат мира в 2021 году является политизированным и предвзятым. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу "Матч ТВ", сообщает ТАСС.

"То, что творится вокруг Беларуси, политизировано донельзя на всех направлениях. Полгода практически идут эти события. Находите ваши синонимы - предвзятое, неспортивное (решение. - Прим. ТАСС). По-моему, никто и не скрывал, кстати говоря, мотивацию принятия этого решения. Если каждый день на всех международных площадках наши западные партнеры призывали к любому виду давления на Минск, вот вам и ответ об их истинной мотивации", - заявила Мария Захарова.-0-

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