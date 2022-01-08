Захарова: ОБСЕ не оказала помощи журналистам, подвергшимся нападениям в Казахстане

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Журналисты в Казахстане подвергаются целенаправленным атакам со стороны участников беспорядков, однако Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не поинтересовалась их судьбой и не оказала никакой реальной помощи. Об этом написала в сегодня в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

Она привела ряд примеров таких погромов, включая нападение на офис казахстанского филиала телерадиокомпании "Мир" в Алматы, в котором, по словам Захаровой, принимали участие около 500 преступников, которые были вооружены, громили все на своем пути, при этом были хорошо подготовлены и действовали организованно.

"И тут самое интересное. Ни ОБСЕ, ни какая-либо международная правозащитная организация - никто даже не поинтересовался судьбой журналистов "Мира" и других СМИ, не говоря уже о какой-то реальной помощи. Никто даже не подумал прокомментировать этот пещерный вандализм", - подчеркнула она.-0-