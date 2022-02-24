Захарова: решение об операции было принято после увеличения обстрелов населения Донбасса

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Россия до последнего предлагала переговоры и отметила, что решение о военной операции было принято после увеличения обстрелов мирного населения Донбасса, сообщает ТАСС.
"До последнего дня предлагали переговоры. Когда от переговоров отказались кураторы, начали вводить санкции в отношении России и увеличились обстрелы мирного населения Донбасса, тогда было принято решение (об операции. - Прим. ТАСС)", - отметила Мария Захарова.
Дипломат также подчеркнула, что Россия открыто и честно об этом заявляла. "А если послушать США, то мы два месяца под чужими флагами вторгаемся в Украину. Чтобы мы и под чужими флагами?" - добавила она.
Президент России Владимир Путин сегодня утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.
Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.-0-