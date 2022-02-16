Захарова: руководство Польши действует не в интересах своего народа, а в интересах США

16 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Руководство Польши действует не в интересах своего народа, а в интересах США. Об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос о том, с какой целью, по ее мнению, польская сторона размещает на своей территории значительный американский военный контингент, передает корреспондент БЕЛТА.

"К сожалению, многие годы политические деятели Польши шли не в русле тех реальных интересов, которые очевидны для народа этой страны, а в русле интересов и тех установок и задач, которые ставят перед ними Соединенные Штаты Америки. По-моему, если на ту же карту взглянуть, понятно, что выгодно общаться непосредственно с соседним государством", - сказала Мария Захарова.

"Но вопреки логике, вопреки геополитике, вопреки стратегии мы видели, сколько раз польский истеблишмент заруливал в совершенно другую, обратную сторону", - отметила она. По мнению официального представителя МИД РФ, Польша не исходит из интересов и тех организаций, объединений, в которых состоит, а следует установкам Вашингтона.

Что же касается заданного Марии Захаровой вопроса о целях размещения Варшавой американских войск, то она порекомендовала адресовать его польской стороне. "Пусть они расскажут", - отметила официальный представитель МИД РФ.-0-