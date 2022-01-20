Захарова: самолеты ВВС Великобритании уже несколько дней завозят в Украину оружие

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Великобритания уже несколько дней военно-транспортными самолетами своих ВВС отправляет вооружение в Украину. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

"Уже несколько дней Британия военно-транспортными самолетами своих ВВС отправляет в Украину оружие. Было организовано не менее шести рейсов, каждое воздушное судно может взять на борт до 77,5 т груза, то есть в общей сложности порядка 460 т вооружений", - сказала она.

Москва призывает Запад перестать содействовать милитаризации Украины, затягивая ее в НАТО, добавила дипломат.-0-