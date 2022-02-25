Захарова: санкции - показатель слабости Запада

25 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Применение Западом санкций является показателем слабости. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова сегодня в прямом телеэфире российского Первого канала, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"По поводу того, что они считают, что какие-то контакты (между Западом и Россией. - Прим. БЕЛТА) могут показать их слабость. Их слабость они демонстрируют тем, что применяют санкции", - заявила Мария Захарова.

"Санкции - это доказательство слабости и неспособности использовать дипломатию, политику, переговоры, собственные достижения, экономический прогресс или что-либо другое в качестве что ли демонстрации собственного превосходства. Да нет этого ничего, только санкции и остались, эту кнопку они все время и нажимают", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.-0-