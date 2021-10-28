Захарова: США переживают сильнейший кризис в сфере прав человека и не вправе учить других

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Данные ФБР и Центров по контролю и профилактике заболеваний в США свидетельствуют о сильнейшем кризисе в американском обществе в сфере прав человека, Вашингтон не вправе поучать других. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале, сообщает ТАСС.

Она привела в пример высказывания представителей нынешней администрации США о решимости бороться с нарушениями прав человека, где бы они ни происходили, а также указала на последовавшие американские санкции в адрес РФ, Китая и Беларуси. "Этот поток возмущения несоответствием мировой ситуации "высоким американским стандартам" больше похож на новую обложку "Шарли Эбдо", особенно если почитать опубликованные отдельно друг от друга данные ФБР и Центров по контролю и профилактике заболеваний США. А они подтверждают: сама Америка переживает сильнейший внутриполитический и социальный правочеловеческий кризис. Рост количества убийств - высочайший за столетие, как утверждают эксперты, и, согласно подсчетам, самый крупный со времени начала ведения статистики", - отметила дипломат.

Так, с 2019 года абсолютный показатель убийств в США вырос на треть, "фактически вернув страну в эпоху разгула лос-анджелесских банд и чикагской организованной преступности". "Особенно впечатляют выкладки по убийствам на почве расовой ненависти. По данным ФБР, число преступлений против азиатов увеличилось почти в два раза, в полтора - против афроамериканцев", - указала официальный представитель МИД РФ.

Она добавила, что эти показатели выглядят еще более драматично, если вспомнить о второй поправке к конституции, гарантирующей свободное ношение оружия в США. "Если тренд сохранится, как отмечают социологи, то американской мечтой станет не "прийти к успеху", а "пережить год". Не с этими показателями подступаться к морализаторству в мировых масштабах. Начинать американским партнерам надо с себя", - заключила Мария Захарова.-0-