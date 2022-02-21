Захарова упрекнула НАТО в невыполнении обещаний по нерасширению

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова упрекнула НАТО в несоответствии проводимой альянсом политики ранее заявленным намерениям, сообщает ТАСС.

В своем телеграм-канале дипломат привела видеозапись немецких СМИ ARD и Der Spiegel, на которой 2 февраля 1990 года на тот момент вице-канцлер ФРГ Ганс-Дитрих Геншер и госсекретарь США Джеймс Бейкер заявляют об отсутствии у НАТО намерений расширять зону обороны на восток, причем это касается "не только ГДР, но и вообще".

"Не знали Геншер и Бейкер, что 32 года спустя генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (в 1990 году статс-секретарь в Министерстве охраны окружающей среды Норвегии) запросто и походя так опровергнет их слова: "Нет. НАТО принимает решения вместе с 30 странами-членами, нет нигде решения, в котором страны НАТО договорились отказаться от того, что написано в основополагающем договоре НАТО, в вашингтонском договоре", - пишет Мария Захарова.

"Так что же это за организация такая, если каждый год ее члены и представители опровергают друг друга по принципиальным вопросам и продолжают делать заявления, не соответствующие проводимой политике?" - добавила официальный представитель МИД РФ.

Издание Der Spiegel 18 февраля сообщило со ссылкой на архивные документы, что западные страны действительно обещали руководству Советского Союза не расширять НАТО на восток. По его информации, первоначально этот документ находился под грифом "секретно". В нем идет речь о встрече представителей внешнеполитических ведомств США, Великобритании, Франции и ФРГ, которая прошла в Бонне 6 марта 1991 года.

В частности, тогда представитель США Раймонд Зайтц отметил: "Мы дали четко понять Советскому Союзу - на переговорах "два плюс четыре", а также в рамках других переговоров, что не будем извлекать выгоду из вывода советских войск из Восточной Европы". "НАТО не должно ни формально, ни неофициально расширяться на восток", - добавил он.

Россия в декабре 2021 года направила США и НАТО предложения по гарантиям безопасности, в число которых вошли требования юридически закрепить отказ альянса от дальнейшего расширения на восток, а также вернуть его военную инфраструктуру к границам 1997 года. В конце января Вашингтон и Брюссель передали Москве свои письменные ответы, из которых следует, что на принципиальные для России уступки Запад не пошел.-0-