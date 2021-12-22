Захарова: вместо анализа инициатив РФ по безопасности по Польше идет колонна американской техники

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Покупка Варшавой подержанных американских БТР "Кугар" говорит о том, что вместо серьезного анализа предложений РФ по евробезопасности по Польше в сторону восточных рубежей идет "колонна американской рухляди". Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

Мария Захарова обратила внимание на сообщение министра обороны Польши Мариуша Блащака, где тот говорит о покупке оптом у американцев 300 подержанных БТР "Кугар". "Пан Блащак сообщил, что новинки секонд-хенда "укрепят потенциал подразделений, размещенных в восточной Польше". Достойной армии - достойную технику, - иронично заметила Мария Захарова. - Вместо серьезного анализа российских конструктивных предложений по глобальной и европейской безопасности по Польше в сторону восточных рубежей идет колонна американской рухляди. Фильм-катастрофа с саундтреком "Праздник к нам приходит".

17 декабря МИД РФ распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и Североатлантического альянса. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил помощнику лидера США по национальной безопасности Джейку Салливану о готовности Москвы незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов. Россию на консультациях будет представлять заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. Он уточнил, что Москве нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства.-0-