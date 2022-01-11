11 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о непрофессионализме пресс-секретаря президента США Джен Псаки в связи с ее высказываниями по итогам прошедших 10 января в Женеве российско-американских переговоров по вопросам безопасности. Соответствующий видеокомментарий Мария Захарова разместила в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

"Что касается многочисленных, сделанных невпопад заявлений пресс-секретаря Белого дома, то вызывает искреннее сожаление, что американское руководство представлено людьми, настолько не владеющими предметом, - сказала Мария Захарова. - Подобные заявления вредят, кстати говоря, самим США, демонстрируют нежелание вникать в контекст и соприкасаться с реальностью. Советуем коллеге не забывать подключать критическое мышление и хотя бы самые важные сюжеты тщательно перепроверять. Просто, чтобы не показывать всему миру свою некомпетентность".

Представитель МИД РФ подчеркнула, что на переговорах в Женеве российская сторона предельно ясно и конкретно изложила свою позицию. "Основные ключевые требования следующие: нерасширение НАТО, неразмещение ударных наступательных вооружений вблизи российской территории, возвращение военной инфраструктуры в Европе к конфигурации 1997 года, когда на высшем уровне был подписан основополагающий акт Россия-НАТО, - напомнила она. - То есть в практическом плане - отвод вооруженных сил и вооружений США с территорий принятых в НАТО новых членов на позиции 97-го года".

Мария Захарова заявила, что российская сторона ожидает оперативного ответа со стороны США на эти инициативы. "Мы ожидаем ответа Вашингтона, причем ответа скорого, оперативного. Как говорится, мяч до нашей половины поля не долетел, он по-прежнему на стороне Соединенных Штатов Америки. Надо, чтобы это поняла и госпожа Джен Псаки, которая явно не в курсе того, что происходило в Женеве", - заявила официальный представитель МИД РФ.-0-