Захарова: Запад отказывается вспоминать, что именно он является первопричиной миграционного кризиса в ЕС

7 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Запад отказывается вспоминать, что именно он и его действия являются первопричиной глобального миграционного кризиса в Евросоюзе. Об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сказать, что проблема с миграцией на пространстве Евросоюза плачевна, - это не сказать ничего. Периодически она подходит к критической отметке и в целом является серьезным вызовом всему европейскому континенту. И не только европейскому", - констатировала Мария Захарова.

Касаясь высказываний литовской стороны о том, что Евросоюзу необходимо пересмотреть миграционную политику, официальный представитель МИД сказала: "Главное, чтобы эта полемика велась в конструктивном, здравомыслящем русле с привязкой к сегодняшним реалиям и первопричинам. И анализу первопричин всех тех проблем, которые многие страны - члены ЕС создавали в международных отношениях, спровоцировавших в дальнейшем вот этот миграционный кризис. Потому что очень часто мы видим, как, говоря о проблемах миграции, переселения народов, наши западные партнеры почему-то забывают о причинах, их породивших. Они напрочь не помнят, а может быть, даже отказываются вспоминать, что именно они становились причиной, прямой или косвенной, появления подобных глобальных проблем".

"А без понимания первопричин, без анализа ошибок и работы над ошибками движение невозможно не по преодолению этих проблем, не по их предотвращению", - резюмировала Мария Захарова.-0-