Захарова: Западу не удалось и не удастся дискредитировать российскую избирательную систему

Мария Захарова. Фото пресс-службы МИД РФ/ТАСС
21 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллективному Западу не удалось и не удастся дискредитировать российскую избирательную систему. Об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя реакцию западных стран на прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму РФ и их попытки вмешаться в избирательный процесс, передает корреспондент БЕЛТА.
/Будет дополнено/.-0-
Захарова назвала срежиссированной кампанию в западных СМИ в отношении учения "Запад-2021"