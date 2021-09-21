Захарова: Западу не удалось и не удастся дискредитировать российскую избирательную систему

21 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллективному Западу не удалось и не удастся дискредитировать российскую избирательную систему. Об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя реакцию западных стран на прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму РФ и их попытки вмешаться в избирательный процесс, передает корреспондент БЕЛТА.

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