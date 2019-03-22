Захват автобуса в Милане: мальчику, подавшему сигнал SOS, дадут итальянское гражданство

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер итальянской партии "Движение пяти звезд" Луиджи Ди Майо призвал правительство предоставить гражданство египетскому мальчику, благодаря которому из захваченного водителем автобуса в пригороде Милана были спасены более 50 человек. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press .

"13-летний Рами Шехата рисковал своей жизнью ради спасения своих одноклассников", - заявил Луиджи Ди Майо в своем Facebook, добавив, что попросит премьер-министра Италии предоставить гражданство за особые заслуги. Отец Рами Шехата иммигрировал в Италию в 2001 году, мальчик родился уже на территории страны, однако до сих пор не получил итальянского гражданства.

Информационное агентство ANSA сообщило, что Министерство внутренних дел Италии ускорило ходатайство о предоставлении гражданства для мальчика, одновременно пытаясь отозвать этот статус у водителя, угнавшего автобус. Иммигрант из Сенегала стал гражданином Италии в 2004 году.

Итальянские полицейские 20 марта пресекли в районе Милана попытку угона школьного автобуса водителем, выходцем из Сенегала. Он отклонился от маршрута и направился в сторону миланского аэропорта Линате, не остановившись на полицейском посту. В автобусе находился 51 подросток и несколько сопровождающих. Один из свидетелей происшествия рассказал, что вначале водитель привязал учителей к дверям автобуса, затем приказал одному из присутствующих связать детям руки и собрать телефоны. Когда карабинерам удалось остановить автобус, водитель плеснул на него бензином и поджег. В результате никто не пострадал благодаря оперативному сообщению о происходящем, поступившему от Рами Шехата. После случившегося подростка стали называть героем.

Ведется расследование. Обвиняемый мужчина уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за незначительные нарушения.-0-