Захват заложников произошел во французской тюрьме

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Захват заложников произошел в тюрьме Конде-сюр-Сарт, которая находится во французском департаменте Орн, сообщает телеканал BFMTV .

Захваченными оказались молодой стажер и более опытный надзиратель. В связи с этим в министерстве юстиции была задействована кризисная группа.

По предварительной информации, захват заложников произвел заключенный, который отбывает продолжительный срок и славится радикальными настроениями. Отмечается, что у него уже был опыт взятия заложников. И именно из-за этого его в свое время перевели в Конде-сюр-Сарт. Известно также, что заключенный страдает от психического расстройства и проходит курс лечения.-0-