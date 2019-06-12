Захват заложников произошел во французской тюрьме

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Захват заложников произошел в тюрьме Конде-сюр-Сарт, которая находится во французском департаменте Орн, сообщает телеканал
Захваченными оказались молодой стажер и более опытный надзиратель. В связи с этим в министерстве юстиции была задействована кризисная группа.
По предварительной информации, захват заложников произвел заключенный, который отбывает продолжительный срок и славится радикальными настроениями. Отмечается, что у него уже был опыт взятия заложников. И именно из-за этого его в свое время перевели в Конде-сюр-Сарт. Известно также, что заключенный страдает от психического расстройства и проходит курс лечения.-0-
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