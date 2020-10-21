Захватчик банка в Грузии задержан

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженный захватчик отделения Банка Грузии в Зугдиди задержан, сообщает Первый канал Общественного вещателя Грузии.

По имеющейся информации, спецоперация в Зугдиди завершена, злоумышленник сдался правоохранителям. Его вывели из здания с поднятыми руками.

Мужчина при нападении взял в заложники 19 человек и требовал полмиллиона долларов. В заложниках оказались как сотрудники банка, так и клиенты.-0-