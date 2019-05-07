Захватчиком заложников во Франции оказался 17-летний подросток

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция опознала захватившего заложников в коммуне Бланьяк под Тулузой. Как сообщает газета La Depeche du Midi , им оказался 17-летний подросток.

Во Франции мужчина взял пять заложников в магазине Злоумышленник угрожает открыть огонь по полицейским, которые оцепили место происшествия. Он требует переговорщика грозится застрелить одного из заложников, если оцепление не будет снято.

Телеканал BFMTV уточнил, что молодой человек назвал себя участником "вооруженного крыла "желтых жилетов" в Тулузе". Прибывшие на место переговорщики уже ведут с ним диалог, но никакой информации о его мотивах и требованиях пока нет. Власти пока не связывают происшествие с терроризмом, придерживаясь версии неудачного ограбления.

Полицейский спецназ RAID и BRI по итогам наблюдений отметил, что четыре заложника связаны и находятся в помещении магазина, возле них - вооруженный преступник. По информации издания, все заложники - женщины. Одна из них якобы даже успела позвонить в спасательную службу, когда все только началось, но ее звонок не восприняли всерьез. Сам же молодой человек четыре раза звонил в экстренные службы, требуя вызвать к нему переговорщика.

Преступник дважды выстрелил в сторону окруживших магазин полицейских. По данным Le Figaro , мужчина зашел в магазин в шлеме с закрепленной на нем экшн-камерой. Позже СМИ сообщили, что он прибыл на мотоцикле.

Вокруг магазина установлено оцепление радиусом от 300 до 500 м, на место прибыли три отряда спецназа.-0-