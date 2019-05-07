Захватчиком заложников во Франции оказался 17-летний подросток

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция опознала захватившего заложников в коммуне Бланьяк под Тулузой. Как сообщает газета
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Полицейский спецназ RAID и BRI по итогам наблюдений отметил, что четыре заложника связаны и находятся в помещении магазина, возле них - вооруженный преступник. По информации издания, все заложники - женщины. Одна из них якобы даже успела позвонить в спасательную службу, когда все только началось, но ее звонок не восприняли всерьез. Сам же молодой человек четыре раза звонил в экстренные службы, требуя вызвать к нему переговорщика.
Преступник дважды выстрелил в сторону окруживших магазин полицейских. По данным
Вокруг магазина установлено оцепление радиусом от 300 до 500 м, на место прибыли три отряда спецназа.-0-
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