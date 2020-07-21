Захватившего автобус в Луцке террориста задержали

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21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан террорист, который сегодня утром захватил в Луцке автобус с заложниками, сообщает РБК-Украина.
Правоохранители начали штурм автобуса. Террорист стал выпускать заложников, после чего его задержали.
На месте происшествия раздался мощный взрыв. "Возле автобуса стоит тяжелая техника, БТР и скорая", - сообщает РБК-Украина.
Ранее террорист отпустил трех заложников, среди которых были беременная женщина и подросток. В автобусе находились около 10 человек.-0-
В Украине вооруженный мужчина захватил автобус с заложниками
Начальник ГУ ЧП в Волынской области Юрий Крошко заявил, что ситуация под контролем. Пострадавших нет. По предварительной информации, в автобусе находятся около 20 заложников.
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В полиции отметили, что сейчас ведут переговоры с захватчиком, но мужчина, личность которого установлена, на контакт не идет. Также в полиции подчеркнули, что его требования не содержат никакой конкретики.
Захвативший заложников в Луцке ранее находился на психиатрическом лечении
По словам заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, мужчина, захвативший заложников, позвонил сегодня утром в полицию, представившись именем Максим Плохой.
Возле автобуса с заложниками в Луцке прогремел взрыв
Известно, что около 15.20 по местному времени захватчик бросил из автобуса неустановленное взрывное устройство, которое взорвалось.
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"Установлена его жена, и мы связались с ней, с его хорошими знакомыми. Все они уговаривают его сложить оружие, сдаться, но пока что он не идет навстречу. Каких-либо новых условий он не выдвигал", - отметил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
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