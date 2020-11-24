Захвативший в заложники шестерых детей петербуржец не состоит на учете в полиции

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В главке МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подтвердили захват шестерых детей в заложники вооруженным мужчиной. Там также сообщили, что захватчик не состоит на учете в полиции.

"Супруг выгнал женщину из квартиры, заперся и удерживает в квартире их шестерых детей. По предварительным данным, этот гражданин на учете в полиции не состоит. На место оперативно выехали сотрудники полиции для дальнейшего разбирательства", - сказал представитель ведомства.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что вооруженный житель Санкт-Петербурга заперся с шестью детьми в квартире в Колпинском районе города и угрожает им. Сообщалось также, что мужчина находится, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения.-0-