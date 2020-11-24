Захвативший в заложники шестерых детей в Петербурге мужчина сдался полиции

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина, который захватил и удерживал в квартире шестерых детей в Колпинском районе Санкт-Петербурга, вышел из квартиры и сдался, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Он самостоятельно открыл дверь квартиры и сдался", - сказал собеседник агентства.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, медики вывели из квартиры, где произошел инцидент, шестерых детей, двоих из них вынесли на руках.

Ранее в пресс-службе МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в полицию Колпинского района 24 ноября в 12.12 по московскому времени поступило сообщение от местной жительницы, проживающей на Пролетарской улице, о том, что супруг выгнал ее из квартиры, заперся и удерживает их шестерых детей. По предварительным данным, гражданин в полиции на учете не состоит, однако, по сведениям источника ТАСС, мужчина числится на учете в психоневрологическом диспансере. Детям от 3 до 15 лет. На место оперативно выехали сотрудники полиции.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, одна из версий произошедшего - бытовой конфликт мужчины с супругой. Он не выдвигал никаких требований. По информации источников, он был вооружен топором.-0-

Захвативший в заложники шестерых детей петербуржец не состоит на учете в полиции