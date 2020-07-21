Захвативший заложников в Луцке ранее находился на психиатрическом лечении

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина, захвативший заложников в украинском Луцке, находился на психиатрическом лечении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Департамента уголовного розыска Украины.

По словам заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, мужчина, захвативший заложников, позвонил сегодня утром в полицию, представившись именем Максим Плохой. "Мы видим, что этот человек имеет определенные требования, которые хочет транслировать, в том числе через СМИ. Мы думаем, что он имеет какие-то свои убеждения, судя по тому, что в сети распространена книга "Философия преступника" под фамилией Максим Плохой", - сказал Антон Геращенко.

Этот человек был судим и отбывал наказание, написал автобиографическую книгу.

Сегодня утром в центре Луцка человек со взрывчаткой и оружием захватил автобус с людьми, в городе и области введен оперативный план "Заложник". В полиции сообщали, что в захваченном автобусе находятся около 20 заложников. Сейчас о пострадавших информации нет.-0-

В Украине вооруженный мужчина захватил автобус с заложниками Начальник ГУ ЧП в Волынской области Юрий Крошко заявил, что ситуация под контролем. Пострадавших нет. По предварительной информации, в автобусе находятся около 20 заложников.

Полиция Украины открыла дело из-за захвата автобуса в Луцке В полиции отметили, что сейчас ведут переговоры с захватчиком, но мужчина, личность которого установлена, на контакт не идет. Также в полиции подчеркнули, что его требования не содержат никакой конкретики.