Захвативший заложницу в Северодвинске мужчина задержан

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчину, который захватил заложницу в компании микрозаймов в Северодвинске, задержали, сообщает ТАСС.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что заложница жива. "Девушка в порядке. Она, конечно, испугалась. Врач (ее) осмотрел, госпитализировать не будут", - сказал собеседник агентства.

В администрации города сообщили, что на месте находится бригада скорой помощи. "Скорая на месте есть, но пока все внутри. Говорят, что с девушкой все хорошо", - сказали в пресс-службе администрации.

Об иных пострадавших не сообщается.

По предварительным данным, причиной захвата стало количество долгов у мужчины.-0-