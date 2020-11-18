Закон о защите от инфекционных заболеваний в Германии обновили

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ФРГ Бундестаг и Бундесрат (палата представителей федеральных земель ФРГ) 18 ноября приняли поправки к закону о защите от инфекционных заболеваний - за них проголосовали 415 депутатов, против – 236, восемь воздержались, сообщает ТАСС.

Закон подписал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, а в силу поправки вступят после публикации в Вестнике федерального законодательства.

Поправки согласуют условия, при которых в силу будут вступать ограничения при очередных вспышках коронавируса. Правительство ФРГ хотело создать законодательную базу для уже принятых карантинных мер. Официальный Берлин надеется за счет поправок избежать не раз повторявшейся ситуации, когда суды в ряде регионов отменяли те или иные решения властей.

В закон добавляется параграф, который конкретно описывает, какие правила вводятся в случае пандемии. Срок действия таких мер ограничен четырьмя неделями.

В ФРГ со 2 ноября действует карантинный режим - на месяц закрылись рестораны, бары, блюда и напитки можно продавать только навынос. Прекратили работу фитнес-клубы, тату-салоны, бассейны, косметические и массажные студии, театры, кинотеатры и концертные залы.

Открыты детские сады и школы, парикмахерские и магазины. В общественных местах разрешено встречаться представителям максимум двух домохозяйств. Ночевать в отелях можно только при острой необходимости.-0-