Закрытие границ из-за коронавируса может усугубить ситуацию - эксперт ECDC

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Закрытие границ в условиях распространения коронавируса COVID-19 может привести к усугублению ситуации. Об этом заявила доктор Агорица Бака (Agoritsa Baka), эксперт Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), сообщает The Irish Examiner.

По мнению эксперта, в сложившейся ситуации, когда вирус уже проник в Европу, странам необходимо сотрудничать и скоординировать действия, чтобы справиться с эпидемией.

Агорица Бака считает, что закрытие границ ухудшит положение и негативно скажется на функционировании систем здравоохранения, как это происходило во время эпидемии лихорадки Эбола в 2014 году. Так, продукты питания или средства индивидуальной защиты не смогут перемещаться по Европе, и это будет катастрофой, отмечает она.

Вместе с тем эксперт заявила, что Европейский центр профилактики и контроля заболеваний не может обязать страны поступать определенным образом для сдерживания коронавируса. "Мы можем просто посоветовать им лучший путь", - сказала Агорица Бака.

Она также напомнила, что Европейский центр профилактики и контроля заболеваний обращает внимание на необходимость защитить медперсонал больниц, который заботится о пациентах в условиях распространения коронавируса.-0-