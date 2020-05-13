Закрытие школ не оказало значимого влияния на распространение COVID-19 - норвежские эксперты

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Норвегии планируют к середине мая открыть все школы страны, поскольку, по мнению специалистов, перевод детей на домашнее обучение не оказал значимого влияния на распространение COVID-19 в стране, сообщает Euronews.

В Норвегии начальные классы возобновили занятия еще две недели назад вопреки протестам некоторых родителей, которые говорили об опасности распространения коронавирусной инфекции через их детей. Затем за парты вернулись учащиеся классов постарше.

"Нет достаточно убедительных доказательств того, что закрытие школ повлияло на распространение вируса", - говорится в сообщении Норвежского института здравоохранения.

Эксперты не только выступили против дальнейшей изоляции учащихся, но и в целом подвергли сомнению гипотезу о том, что дети играют важную роль в распространении COVID-19. В Норвежском институте здравоохранения сообщили, что при изучении историй заболевших не было выявлено ни одного подтвержденного случая заражения от носителей коронавируса младше 20 лет.

Ранее к похожим выводам пришел французский эпидемиолог Коста Дани, который исследовал распространение инфекции в одном из очагов COVID-19 в Верхней Савойе. Оказавшийся в центре внимания его работы заболевший ребенок, как выяснилось, не заразил ни своих близких, ни других детей, с которыми общался.-0-