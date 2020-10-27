Закрытие школ неэффективно в борьбе с COVID-19 - ВОЗ

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Закрытие школ мало способствует борьбе с коронавирусом. Таким мнением поделился в Twitter директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
"Закрытие школ мало способствует борьбе с инфекцией, поэтому следует оставлять их открытыми", - написал Ханс Клюге. Он добавил, что под наибольшим воздействием оказываются дети, живущие в сложных условиях.
Как сообщает ТАСС, ранее директор Европейского бюро ВОЗ назвал закрытие школ во время пандемии "самым большим в истории нарушением в обучении 1,6 млрд школьников в более 190 странах" и пояснил, что школы не были главным фактором в распространении инфекции.
31 августа Европейское региональное бюро ВОЗ провело виртуальную встречу для 53 стран континента, посвященную открытию школ и COVID-19, на которой были обсуждены конкретные действия по обеспечению обучения детей в безопасных условиях.-0-