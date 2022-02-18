Замгенсека ООН: напряженность вокруг Украины достигла максимального уровня с 2014 года

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Напряженность вокруг Украины в настоящий момент достигла максимального уровня с 2014 года. Такое мнение выразила на заседании Совета Безопасности ООН заместитель генерального секретаря всемирной организации по политическим вопросам Розмари Ди Карло, сообщает ТАСС.

"Напряженность в Украине и вокруг нее достигла максимального уровня с 2014 года. Повсюду слышны спекуляции и обвинения в связи с возможным военным конфликтом", - отметила Розмари Ди Карло. По ее словам, "независимо от того, как относиться к вероятности такой конфронтации, нынешняя ситуация крайне опасна".

Розмари Ди Карло подчеркнула, что лишь выполнение минских соглашений предоставляет возможности для мирного решения конфликта на востоке Украины, основанного на переговорном процессе. "В этой связи мы с озабоченностью отмечаем новые нарушения режима прекращения огня на линии соприкосновения в последние часы, - отметила она. - Мы призываем все стороны проявить максимальную сдержанность в это непростое время".

Ситуация на линии разграничения на востоке Украины обострилась утром 17 февраля. Информация о погибших пока не поступала, однако обстрелы привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах.-0-