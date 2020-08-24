Заминированный автомобиль взорвался на востоке Афганистана, погибли военные

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере три сотрудника афганских национальных сил безопасности погибли, еще шесть пострадали в результате взрыва автомобиля боевиков движения "Талибан" в провинции Газни на востоке Афганистана. Об этом сообщает Синьхуа.

Информацию об инциденте, произошедшем в районе Дих-Як, подтвердил официальный представитель местной администрации Вахидулла Джумазада. "Боевики движения "Талибан" до рассвета 24 августа штурмовали контрольно-пропускные пункты в районе Дих-Як. Они также организовали взрыв заминированного автомобиля у главного офиса местного правительства", - сообщил чиновник.

Сотрудники сил безопасности отразили нападения, столкновения продолжались несколько часов. "Боевики пытались вытеснить афганских военных из района и захватить контроль над правительственными учреждениями. Однако афганские солдаты сорвали план боевиков, вынудив их к бегству", - добавил чиновник. Сообщается также о потерях со стороны талибов, однако количество пострадавших и жертв не уточняется.

Представители движения "Талибан" пока никак не прокомментировали произошедшее.-0-