Замминистра обороны РФ назвал предварительную причину пожара под Ачинском

6 августа, Красноярский край /БЕЛТА-ТАСС/. Человеческий фактор считается предварительной причиной пожара на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края. Об этом журналистам сообщил замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

"Причина предварительная - человеческий фактор. Точнее скажут следственные органы и прокуратура", - сказал Булгаков.

Генерал армии добавил, что арсенал подлежит расформированию.

Детонация пороховых зарядов на складе боеприпасов в селе Каменка Красноярского края прекратилась. Остается угроза подрыва отдельных боеприпасов.

Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли 5 августа на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 км от места ЧП, была объявлена эвакуация. Число пострадавших при взрывах, по данным медиков, достигло 12 человек. На территории Ачинского района введен режим ЧС.-0-

Число пострадавших при взрывах на полигоне боеприпасов под Красноярском выросло до 12 Из 11 человек, которые попали в больницу ранее, госпитализация потребовалась шестерым. Двое из них эвакуированы санавиацией в больницу в Красноярске, еще четверо находятся в Ачинской ЦРБ.