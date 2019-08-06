Замминистра обороны РФ назвал предварительную причину пожара под Ачинском

6 августа, Красноярский край /БЕЛТА-ТАСС/. Человеческий фактор считается предварительной причиной пожара на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края. Об этом журналистам сообщил замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.
"Причина предварительная - человеческий фактор. Точнее скажут следственные органы и прокуратура", - сказал Булгаков.
Генерал армии добавил, что арсенал подлежит расформированию.
Детонация пороховых зарядов на складе боеприпасов в селе Каменка Красноярского края прекратилась. Остается угроза подрыва отдельных боеприпасов.
Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли 5 августа на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 км от места ЧП, была объявлена эвакуация. Число пострадавших при взрывах, по данным медиков, достигло 12 человек. На территории Ачинского района введен режим ЧС.-0-
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