Замминистра труда Сомали погиб во время атаки террористов

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра труда Сомали погиб сегодня в Могадишо во время атаки террористов. Об этом сообщает агентство France Presse .

По словам официальных лиц, в субботу в столице Сомали в ходе нападения боевиков на комплекс правительственных зданий были убиты по меньшей мере 11 человек, в том числе заместитель министра труда.

Боевые действия начались в субботу с двух взрывов у ворот комплекса, в котором размещались министерства труда и труда.

Полиция сообщает о как минимум четверых вооруженных людях штурмовавших здание."Число погибших достигло одиннадцати, трое из которых женщины, а число раненых - 15", - рассказал директор службы скорой помощи Аамина в Могадишо Абдукадир Абдирахман Адан.-0-