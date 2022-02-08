Зампостпреда РФ при ООН: санкции против Беларуси нацелены на дестабилизацию в стране

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Секторальные односторонние санкции против Беларуси нацелены на дестабилизацию общественно-политической ситуации в стране. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Совбеза всемирной организации, сообщает ТАСС.

"Широкие секторальные рестрикции против Беларуси нацелены на разрушение ее конкурентоспособных предприятий и дестабилизацию общественно-политической ситуации", - сказал дипломат.

Дмитрий Полянский отметил, что санкционные войны развязаны и против других государств. Так, санкции против Сирии крайне негативно отражаются на внутреннем положении страны, провоцируя дальнейшее усугубление социально-экономического кризиса. Санкционный прессинг также негативно сказывается на социально-экономической ситуации в Иране.

По словам дипломата, ярким примером дискриминационной политики применения односторонних принудительных мер является Куба, выдерживающая блокаду со стороны своего северного соседа вот уже более шестидесяти лет.

"Подлинный экономический террор был несколько лет назад развязан против Венесуэлы и ее законного правительства, которое, например, не может из-за введенных мер внести свой вклад в регулярный бюджет ООН и незаконным образом лишается голоса на Генассамблее", - заявил Дмитрий Полянский.-0-