Запад пользуется пандемией для давления на неугодные ему правительства - Лавров

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ряд западных стран продолжает не замечать пагубное влияние односторонних рестрикций на осуществление прав человека, несмотря на пандемию, и стремится воспользоваться ею для оказания давления на неугодные правительства. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на сегменте высокого уровня 46-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ), сообщает ТАСС.

"В западных столицах упорно продолжают не замечать губительного влияния незаконных рестрикций на осуществление прав человека. Видим в этом не только политизацию гуманитарных вопросов, но и стремление воспользоваться пандемией для наказания так называемых неугодных правительств", - сказал Сергей Лавров.

Министр выразил сожаление, что, несмотря на пандемию и очевидную необходимость консолидации усилий, некоторые западные коллеги по-прежнему не намерены пересматривать свою эгоистичную линию, отказываться от силовых подходов, нелегитимных методов шантажа и давления. "Проигнорированы призывы Генерального секретаря ООН и верховного комиссара ООН по правам человека приостановить односторонние санкции в части поставок продовольствия, медикаментов и оборудования, необходимых для борьбы с вирусом, и соответствующих финансовых транзакций. Напомню и об инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина о создании в международной торговле зеленых коридоров, свободных от санкций и других искусственных барьеров", - добавил он.

Сергей Лавров обратил внимание на то, что спад в мировой экономике в результате пандемии привел к значительному росту безработицы и усилил социальную незащищенность. "Увеличивается неравномерность в развитии отдельных государств и регионов. Нарастает неравенство и внутри отдельных стран, в том числе принадлежащих к так называемому золотому миллиарду. Именно на этих проблемах мы должны сегодня сосредоточиться, совместно искать пути их решения, задействуя в том числе потенциал Совета ООН по правам человека", - подчеркнул глава российского дипведомства.-0-