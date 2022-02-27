Западные страны решили отключить некоторые российские банки от SWIFT

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, а также Еврокомиссия договорились о введении против России новых "жестких финансовых санкций", предусматривающих в том числе отключение некоторых банков от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта.

"Так, все российские банки, в отношении которых уже введены санкции международного сообщества, и, если потребуется, другие российские банки будут отключены от SWIFT", - отметил он.

"Кроме того, будет создана рабочая группа при участии представителей США и ЕС для того, чтобы обеспечить реализацию санкций и заморозить активы попавших под санкции лиц, их семей и фирм", - заявил он.

О решении отключить от международной межбанковской системы SWIFT некоторые российские банки также говорится в распространенном Белым домом совместном заявлении стран.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

Западные страны в ответ на это ввели санкции - как персональные, так и секторальные, в том числе касающиеся госдолга и банковского сектора РФ. Кроме того, Запад угрожает принятием новых ограничительных мер.-0-