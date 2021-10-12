Запасов угля на почти 70 электростанциях Индии осталось на четыре дня

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запасы угля для производства электроэнергии на почти 70 электростанциях Индии закончатся всего через четыре дня, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NDTV.

По их сведениям, 115 из 135 электростанций, находящихся в управлении центральных властей, испытывают нехватку топлива.

Тем временем власти Индии заявили, что смогут обеспечить поставки угля в стране, испытывающей нехватку энергоносителей. "Мы хотим заверить всю страну, что уголь будет доступен в соответствии с запросами", - приводит телеканал слова министра угольной промышленности, шахт и по делам парламента Пралхада Джоши.

Правительство разрешило производителям электроэнергии увеличить импорт угля для удовлетворения возросшего спроса, что, как указывают эксперты, может вызвать рост мировых цен на уголь. В то же время центральные власти указывают, что некоторые штаты страны начали продавать дефицитную электроэнергию на биржах, чтобы воспользоваться растущими ценами. Нью-Дели предупредил, что штаты, которые поступают таким образом, будут отключаться от поставок электроэнергии из федерального запаса.

10 октября Пралхада Джоши отметил, что к дефициту угля привели повышение мировых цен на энергоносители, беспрецедентный рост спроса на электроэнергию из-за оживления экономики на фоне отступления коронавируса в стране, а также снижение уровня добычи из-за проливных дождей в тех районах страны, где идет угледобыча.

Ранее ряд штатов, в том числе Гуджарат, Пенджаб, Раджастхан, Тамилнад, Чхаттисгарх и Национальный столичный округ Дели (в который входит Нью-Дели), выразил обеспокоенность по поводу возможных отключений электроэнергии. Главный министр Дели Арвинд Кеджривал в письме премьер-министру Нарендре Моди на минувшей неделе предупредил, что столица в ближайшие дни может остаться без электричества, если объемы поставок угля на электростанции не возрастут.-0-