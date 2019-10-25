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25 октября 2019, 20:37

Запасы газа в Украине достигли максимального за последнее десятилетие объема

Фото "Нафтогаз Украины"
Фото "Нафтогаз Украины"

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запасы газа в Украине достигли 21,6 млрд куб.м - это абсолютный максимум за последнее десятилетие, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию "Нафтогаз Украины".

"Украина увеличила объемы газа в подземных хранилищах (ПХГ) до 21,6 млрд куб.м, что на 4,5 млрд куб.м превышает прошлогодний показатель на ту же дату. Такие запасы газа в хранилищах являются рекордными за последние 10 лет и гарантируют стабильное прохождение отопительного сезона", - отметили в компании.

При этом процесс закачки газа в ПХГ продолжается, добавили в "Нафтогазе". Глава компании Андрей Коболев в конце сентября отметил, что объем запасов топлива в ПХГ превысил 20 млрд куб.м - этот факт говорит об успешной подготовке к зиме. Ранее руководитель также обращал внимание, что "Нафтогаз" намеревается закачать дополнительные объемы газа в ПХГ, если "Газпром" прекратит транзит голубого топлива по территории Украины в 2019 году.-0-

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