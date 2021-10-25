Запасы природного газа в ПХГ Украины на 35% меньше прошлогодних показателей

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) составили 18,5 млрд куб.м, что почти на 35% меньше прошлогодних показателей. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на государственную компанию "Оператор ГТС Украины".

В середине октября 2020 года запасы газа в подземных хранилищах составляли 28,4 млрд куб.м.

Согласно информации "Укртрансгаза", закачка в газовые хранилища прекращена с 4 октября. Компания намеревалась возобновить заполнение ПХГ при условии нормализации погодных условий, но до сих пор закачка газа не восстановлена. Сейчас украинские газовые хранилища заполнены на 59,6%. При этом за минувшую неделю запасы газа сократились на 160 млн куб.м.

Минэнерго Украины к отопительному сезону 2021-2022 года планировало накопить в подземных газохранилищах 19-20 млрд куб.м газа. В "Нафтогазе Украины" заявляли, что запасов газа в объеме 19 млрд куб.м хватит для стабильного прохождения отопительного сезона даже при условии вероятных дополнительных потребностей тепловых электростанций, которые столкнулись с проблемой недостаточных запасов угля на складах.-0-