Запланированную на 16 ноября коррекцию орбиты МКС отменили

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запланированную ранее на 16 ноября коррекцию орбиты Международной космической станции отменили. Такая информация размещена на официальном сайте Роскосмоса, сообщает БЕЛТА.

Как говорится в сообщении, вчера, 10 ноября, орбита МКС была откорректирована, чтобы избежать столкновения с космическим мусором. Это позволило увеличить высоту орбиты на 1,2 км.

"Ранее для формирования баллистических условий перед выведением на околоземную орбиту и посадкой транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-20" плановую коррекцию орбиты МКС должны были провести 16 ноября, однако совершенный накануне маневр уклонения был просчитан баллистиками Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в госкорпорацию "Роскосмос") таким образом, что необходимость в коррекции 16 ноября отпала", - отметили в Роскосмосе.-0-