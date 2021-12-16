16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заполненность газохранилищ в Германии опустилась ниже уровня в 60%, что стало исторически низким показателем за последние несколько лет. Об этом заявил газете Handelsblatt исполнительный директор германской ассоциации операторов подземных хранилищ газа (INES) Себастьян Блешке, сообщает ТАСС.

Отмечается, что запасы газа в ФРГ находятся на низком уровне. "Уровень заполненности упал ниже 60-процентной отметки", - сказал Блешке. При этом уточняется, что на сегодняшний день он составляет около 59%, что является исторически низким показателем по сравнению с предыдущими годами.

"Поскольку настоящая зима еще впереди, со сравнительно небольшими запасами, безусловно, следует обращаться бережно", - подчеркнул Блешке. "Если отбор газа из хранилищ будет таким же, как сейчас, уровень заполненности хранилищ станет очень низким в феврале", - предупредил исполнительный директор INES.-0-