Запонки с зашифрованным посланием автора бондианы Яна Флеминга уйдут с молотка

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запонки писателя Яна Флеминга, автора серии романов о Джеймсе Бонде, выставлены на аукцион Mallams в Оксфорде, пишет "МИР24".

Эти запонки Флемминг надел на вечеринку после премьеры фильма "Доктор "Нет" в 1962 году. Это четыре маленьких диска, которые выглядят золотыми изнутри и серебряными снаружи. На внешней их стороне имеется по жемчугу. На внутренней стороне запонок по окружности нанесены надписи "WUS", "SIL", "UDH" и "NUF". Считается, что это нераскрытое до сих пор секретное сообщение. Дата продаж назначена на 17 ноября.

Ян Флеминг служил в морской разведке во время Второй мировой войны, позднее работал журналистом. Мировую известность получил благодаря серии книг об агенте британской разведки Джеймсе Бонде, впоследствии экранизированных.-0-