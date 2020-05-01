Запрет на использование штурмового оружия ввели в Канаде

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Использование, продажу, покупку, импорт и перевозку штурмовых винтовок и их аналогов запретили с 1 мая в Канаде. Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе ежедневного телеобращения к нации, передает ТАСС.

"С этого момента нельзя больше продавать, покупать, перевозить, импортировать и использовать штурмовое оружие военного назначения в Канаде", - сказал премьер и добавил, что для тех, уто владеет таким оружием сейчас на законных основаниях, будет объявлена двухлетняя амнистия и им будут выплачены "справедливые компенсации".

В ночь на 19 апреля 51-летний Гэбриел Уортман в нескольких городах провинции Новая Шотландия убил 22 человека. Это стало самым массовым расстрелом людей в канадской истории.

После этого Трюдо пообещал ужесточить канадские законы о владении оружием.-0-