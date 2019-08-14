Запрет на курение в общественных местах введен в Черногории

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Черногории вступил в силу закон о запрете курения в закрытых общественных помещениях, сообщает черногорская телерадиокомпания
Закон был принят парламентом страны 31 июля. Нарушителям грозит штраф до 20 тыс. евро.
Согласно новым правилам, курить в общественных заведениях разрешено только в специально изолированном помещении, площадь которого должна составлять не менее 10 кв.м. Новый закон также запрещает курить в зонах, где потребляются продукты питания и напитки.-0-
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