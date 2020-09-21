Запрет на скачивание приложения TikTok в США перенесен на неделю

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пользователи TikTok в США смогут скачивать приложение в течение еще одной недели, сообщает журнал U.S. News & World Report.

Запрет на скачивание приложения TikTok на территории страны должен был вступить в силу 20 сентября. Однако после того как президент США Дональд Трамп одобрил сделку, по которой сегмент китайской соцсети перейдет американским компаниям Oracle и Walmart, вступление в силу запрета перенесли на 27 сентября.

Отмечается, что такая отсрочка позволит новым хозяевам американского подразделения TikTok закончить все процессы по созданию новой компании под названием TikTok Global, которая будет заниматься поддержкой приложения в США.-0-