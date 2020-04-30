Запрет на въезд иностранцев в Россию продлен на неопределенный срок

30 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Запрет на въезд иностранцев в Россию, в том числе граждан Беларуси, продлен на неопределенный срок из-за распространения коронавируса COVID-19. Это следует из опубликованного распоряжения правительства РФ, сообщает БЕЛТА.

Прежним решением российского Кабинета министров запрет вводился с 18 марта по 1 мая. Теперь из документа исключены слова "до 00 часов 00 минут по местному времени 1 мая 2020".

В новом распоряжении уточняется, что запрет не коснется лиц, участвующих в проведении наладки и технического обслуживания оборудования иностранного производства, а также участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов семей. Послабление на пересечение российских пограничных пунктов пропуска сделано для граждан РФ, имеющих также иное гражданство либо вид на жительство или иной действительный документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве: они смогут однократно выехать из России к месту постоянного проживания.

Согласно прежней норме запрет на въезд в РФ не распространяется на дипломатов, международных перевозчиков, граждан, имеющих российский вид на жительство, иностранцев - близких родственников граждан РФ и на некоторые другие категории.

О продлении закрытия российской границы накануне сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он предупредил, что запрет на въезд иностранцев в Россию будет действовать до тех пор, пока ситуация с коронавирусом не улучшится.-0-