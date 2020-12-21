Запрета на въезд с территории Великобритании на территорию ЕС нет

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Европейского союза не запрещают въезд на территорию всех стран сообщества из Великобритании до 23 декабря, этот вопрос находится в компетенции национальных властей, а не Евросоюза. Об этом 21 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совете ЕС.

"Вопреки некоторым недавним сообщениям СМИ, нет никакого решения ЕС о введении запрета на поездки в Великобританию до полуночи завтрашнего дня. Ограничения на поездки являются национальной компетенцией, и ЕС работает над согласованным подходом Евросоюза в отношении мер, применяемых к сообщению с Великобританией", - сообщает агентство.

Ранее на своей странице в Twitter политический обозреватель британского телеканала ITV Пол Брэнд сообщил, что ЕС вводит временный запрет на въезд с территории Великобритании.

В связи с выявлением нового генетического варианта коронавируса на территории королевства уже более 30 государств, включая большинство стран ЕС, Россию, Австралию, Аргентину, Канаду и Турцию, объявили о том, что временно прекращают воздушное сообщение с Великобританией. О приостановке паромного сообщения информировали власти Ирландии, Нидерландов и Франции.

Остановлено движение поездов и автомобилей по тоннелю под проливом Ла-Манш.

В ближайшие часы европейские страны планируют согласовать санитарный протокол, который позволит возобновить транспортное сообщение с Великобританией.-0-