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21 декабря 2020, 23:06

Запрета на въезд с территории Великобритании на территорию ЕС нет

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21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Европейского союза не запрещают въезд на территорию всех стран сообщества из Великобритании до 23 декабря, этот вопрос находится в компетенции национальных властей, а не Евросоюза. Об этом 21 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совете ЕС.

"Вопреки некоторым недавним сообщениям СМИ, нет никакого решения ЕС о введении запрета на поездки в Великобританию до полуночи завтрашнего дня. Ограничения на поездки являются национальной компетенцией, и ЕС работает над согласованным подходом Евросоюза в отношении мер, применяемых к сообщению с Великобританией", - сообщает агентство.

Ранее на своей странице в Twitter политический обозреватель британского телеканала ITV Пол Брэнд сообщил, что ЕС вводит временный запрет на въезд с территории Великобритании.

В связи с выявлением нового генетического варианта коронавируса на территории королевства уже более 30 государств, включая большинство стран ЕС, Россию, Австралию, Аргентину, Канаду и Турцию, объявили о том, что временно прекращают воздушное сообщение с Великобританией. О приостановке паромного сообщения информировали власти Ирландии, Нидерландов и Франции.

Остановлено движение поездов и автомобилей по тоннелю под проливом Ла-Манш.

В ближайшие часы европейские страны планируют согласовать санитарный протокол, который позволит возобновить транспортное сообщение с Великобританией.-0-

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