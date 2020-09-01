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01 сентября 2020, 22:34

Запуск ракеты Vega с космодрома Куру отложен

Фото Getty Images
Фото Getty Images

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запуск европейской ракеты-носителя Vega с 53 микро- и наноспутниками на борту с космодрома Куру во Французской Гвиане отложен из-за тайфуна Maysak над Южной Кореей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на распространенное коммюнике корпорации Arianespace.

"Траектория движения тайфуна Maysak над Южной Кореей вызвала необходимость защиты телеметрической станции Jeju, - отмечается в сообщении. - В связи с этим заключительные работы по запуску Vega, которая должна была стартовать 1 сентября, были перенесены".

Как сообщает ТАСС, в компании добавили, что "новая дата запуска будет определена" в соответствии с развитием ситуации.

Изначально старт ракеты Vega был назначен на 18 июня, но из-за непогоды он уже несколько раз переносился.-0-

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