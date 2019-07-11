Запуск ракеты Vega с военным спутником ОАЭ завершился неудачей

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запуск ракеты легкого класса Vega с космодрома Куру во Французской Гвиане с военным спутником Falcon Eye 1 Объединенных Арабских Эмиратов на борту завершился неудачей. Об этом, как сообщает ТАСС, заявила исполнительный вице-президент компании Arianespace Люс Фабрегетт через несколько минут после старта ракеты.

Как стало известно, спустя примерно две минуты после старта произошла серьезная неполадка. Более точная информация о причинах случившегося будет обнародована после первичного анализа технической информации о полете ракеты.

Это первый неудачный запуск ракеты данного класса. Первоначально он был запланирован на ночь с 5 на 6 июля, затем из-за сильных высотных ветров над площадкой Гвианского космического центра был перенесен на 7 июля, а в дальнейшем - на 11 июля.-0-