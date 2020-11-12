Заразившегося коронавирусом Зеленского госпитализировали

12 ноября, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, у которых подтвержден коронавирус, находятся в изолированных палатах киевской больницы "Феофания". Об этом сообщил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Все достаточно строго, регламентировано протоколом. Они находятся в "Феофании". Там оборудован специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания", - рассказал Подоляк. По его словам, в палате Зеленского установлена спецсвязь. У Ермака такого спецкабинета нет, лишь изолированная палата.

Подоляк отметил, что и у президента Украины, и у главы офиса президента стандартный график работы. "Единственное ограничение - это изоляция, никого нет рядом, они находятся в коммуникационном офлайне", - рассказал советник Ермака. Он добавил, что Зеленский не видится с семьей, потому что строго придерживается карантина. Не видится президент Украины и с Ермаком - связь у них только по телефону.

Как сообщалось, 9 ноября у президента Украины Владимира Зеленского и главы офиса президента Андрея Ермака выявили коронавирус.-0-