Зарегистрирована вторая российская вакцина от коронавируса

30 сентября, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Вторая российская вакцина от коронавируса - препарат новосибирского центра "Вектор" - официально получила патенты, говорится в сообщении пресс-службы Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).

"Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" получил патенты на созданную им вакцину от COVID-19", - говорится в сообщении. Препарат получил название "ЭпиВакКорона".

В сообщении ведомства отмечается, что вакцина "Вектора" отличается тем, что содержит фрагменты вируса - синтетические пептидные антигены. "Вакцина на их основе вызывает иммунную реакцию против COVID-19 и в дальнейшем способствует развитию иммунитета. Всего было выдано три патента на изобретения, каждое из которых содержит в себе определенный модифицированный фрагмент вируса", - уточнили в Роспатенте.

По данным службы, всего с начала пандемии было подано около 300 заявок на патентование разработок, направленных на борьбу с коронавирусом. В том числе ранее была запатентована другая вакцина - центр им.Гамалеи получил патент на первую в мире вакцину от коронавируса "Спутник V".

Центр "Вектор" 24 июля получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Первый доброволец был привит 27 июля. Заключительная группа из 20 добровольцев, участвовавших в клинических исследованиях, была выписана из стационара 8 сентября. Глава Роспотребнадзора Анна Попова также сообщила, что клинические испытания вакцины завершатся 30 сентября. Затем начнется этап пострегистрационных исследований.-0-