Зарубежные СМИ подключились к освещению протестов в Казахстане

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. К освещению и координации протестов в Казахстане активно подключились зарубежные медиаресурсы, передает информационный портал Zakon.kz.
Иностранные медиаресурсы, участвующие и координирующие протесты в Беларуси, переключились на работу по Казахстану.
Отмечается, что все эти медиаресурсы находятся под внешним управлением зарубежных спецслужб. По мере того, как на протяжении нескольких дней разгорался протест, эти находящиеся за пределами страны информационные ресурсы размыли изначальные вполне конкретные требования протестующих, делая упор исключительно на политических требованиях и собственную их интерпретацию.
Годом ранее США выделили более $1,5 млн "на работу по защите прав и свобод" граждан в Казахстане, большую часть из которых получили представители казахстанской оппозиции и блогосферы.-0-
Президент Казахстана принял отставку правительства